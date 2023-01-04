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Вторжение в Украину из Беларуси: военный эксперт рассказал, на что следует обратить внимание

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  • 4.01.2023, 17:35
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Вторжение в Украину из Беларуси: военный эксперт рассказал, на что следует обратить внимание

Об этом могла идти речь во время визитов Путина и Шойгу в Минск.

В Беларуси производят оружие, что может представлять потенциальную опасность для Украины. Речь идет о реактивных системах залпового огня «Полонез» – комплекс, разработанный на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» калибра 300 мм. Об этом в интервью «Главкому» рассказал член Чешской ассоциации международных исследований, бывший научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне, военный эксперт и специалист по безопасности Юрий Федоров.

«Эти комплексы в Беларуси начали производить года два назад, на основе китайских технологий и есть сведения, что их дальность может быть больше 300 км», – сказал эксперт.

По словам Юрия Федорова, возможно, что именно о поставках «Полонезов» шла речь во время последних визитов Путина и Шойгу в Минск. Их количество будет исчисляться десятками, в лучшем случае.

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