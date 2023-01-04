Политзаключенного, которого держали на «сутках» почти три месяца, приговорили к двум годам колонии 1 4.01.2023, 17:43

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Приговор вынесла «судья» Вера Головкова.

В Минском городском суде 12 декабря рассмотрели уголовное дело по ч. 1 ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды и розни») и ч. 1 ст. 342 УК («активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») против 37-летнего Виталия Енаровича, сообщают правозащитники.

Судья Вера Головкова назначила ему два года колонии. Мужчину задержали в марте и удерживали на «сутках» в ЦИП на Окрестина почти три месяца без сменной одежды и средств гигиены. Его бывшие сокамерники рассказывали, что летом в изоляторе он все еще был в зимней одежде. Важно отметить, что время, проведенное на Окрестина, не будет засчитано в срок по уголовному делу.

Бывший арестант ЦИП на Окрестина рассказал про своего сокамерника Виталия Енаровича:

«Он сидел на то время уже пятую или шестую административку, не выходя на свободу. Представьте: июнь, а человек с зимней одеждой, ботинками, ни разу не подстриженный за всё это время. Но в то же время — никакого уныния, позитивный, на правах старожилы уже поддерживающий порядок».

Еще один сокамерник Виталия — уже из ИВС на Окрестина — сообщил, что в рамках уголовного дела в ИВС мужчину перевели 11-12 июня. До этого времени ориентировочно с 21 марта он содержался в ЦИП — два с половиной месяца.

- На тот момент о нем слышали все и рассказывали вновь прибывшим, что «на ЦИПе есть человек, который сидит уже почти три месяца без выхода!». Держался бодро, был, так сказать, душой камеры. Изобретал все время что-нибудь. Научил, как можно стричь волосы и бороду при помощи ложек! Выглядит... Все мы там не очень выглядели, но он хуже, все-таки уже три месяца.

В конце июня его перевели в СИЗО-1. Бывший сокамерник Виталия с «Володарки» рассказал, что сразу ему вменялось в вину участие в одном Марше. Но перед закрытием дела мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 130 УК — в интернете нашли его комментарии за август 2020-го.

«Потом вызывали на «кабинеты», всплыли комментарии за 8 или 9 августа. Короче, копали дальше».

Как и предыдущие сокамерники Виталия из ЦИП и ИВС на Окрестина, бывший сокамерник из СИЗО-1 отзывается о мужчине очень хорошо:

- Чувствовал себя бодро, но, конечно, был подавлен новыми нюансами по делу, потому что высокая вероятность попасть в колонию. Он вообще на позитиве всегда, верит в лучшее.

Поддержать заключенного можно письмами, телеграммами, посылками, денежными переводами: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Виталий Леонидович Енарович.

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