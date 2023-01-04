Глава ГУР Украины: Мы знаем, что Путин болен раком

Глава ГУР Украины: Мы знаем, что Путин болен раком1
- 4.01.2023, 17:49
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В РФ может произойти трансфер власти.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российский диктатор Путин болен раком, и выразил надежду на его скорую смерть, причем до окончания войны. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News, пишет liga.net
На вопрос журналистки, болен ли Путин, Буданов ответил: «Конечно. Он болен долго, очень долго».
Журналистка также спросила, когда, по мнению начальника ГУР, умрет российский диктатор.
- Я думаю, очень скоро. Я надеюсь, – сказал Буданов и усмехнулся.
При этом он считает, что война должна закончится до смерти Путина.
Отвечая на вопрос о заболевании Путина, Буданов сказал, что это рак, и «мы просто знаем это – от людей, источников», приближенных к диктатору РФ.
После смерти Путина, по мнению главы украинской разведки, в РФ произойдет трансфер власти.
В этом же интервью Буданов назвал Путина «посмешищем» и сказал, что трансформация РФ пойдет на пользу миру.
По словам начальника ГУР, весной Украина якобы планирует «серьезное» контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут «самыми жаркими».