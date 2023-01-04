Пьяный россиянин угнал машину в Бресте, чтобы добраться домой 2 4.01.2023, 17:58

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иллюстрационное фото

В Ленинградскую область.

Нетрезвый россиянин в Бресте угнал машину нового знакомого, чтобы добраться домой в Ленинградскую область. Судя по всему, попадет он туда не скоро — на него завели уголовное дело за угон, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу МВД.

2 января в милицию поступило сообщение о том, что автомобилем Renault Sandero управляет нетрезвый водитель. Информацию передали дежурным нарядам.

В 15.30 часов указанный автомобиль на 36-м километре трассы М1/Е30 (Брест-Минск-граница РФ) заметили сотрудники ГАИ. Водителю подали сигнал об остановке, но тот попытался скрыться, его стали преследовать, а позже все же задержали.

Водителем оказался 35-летний россиянин. Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя. Раньше его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Но управление машиной в состоянии алкогольного опьянения стало не единственной проблемой россиянина — оказалось, что это не его машина.

Мужчина рассказал, что приехал на новогодние праздники к своей знакомой в Брест, где и остановился. На лестничной площадке он познакомился с соседом подруги, который пригласил его в гости. После застолья он забрал у соседа ключ от его Renault и угнал машину. Россиянин пояснил, что хотел на ней добраться домой в Ленинградскую область.

На водителя составлено три административных материала по линии ГАИ и возбуждено уголовное дело за угон.

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