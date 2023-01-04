Охота удалась: бойцы Нацгвардии Украины уничтожили 12 вражеских БМП
- 4.01.2023, 18:14
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На этом перечень потерь россиян не заканчивается.
Украинские нацгвардейцы бок о бок с другими родами войск Сил обороны Украины уничтожают врага на украинской земле. За три дня нового 2023 года подразделения Национальной гвардии самостоятельно и в сотрудничестве с побратимами из других подразделений только в Донецкой области уничтожили 12 российских бронемашин пехоты.
Также благодаря нацгвардейцам у врага стало меньше автомобильной техники и беспилотников, которые захватчики использовали для прорыва украинской обороны в Донецкой области. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел Украины.
Так, в Донецкой области с 1 января 2023 года благодаря НГУ ликвидировано 12 вражеских БМП.
«Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействию с другими подразделениями сил обороны с начала года уничтожено 12 БМП, которые оккупанты пытаются использовать для прорыва нашей обороны», – отметили в МВД.
Однако на этом перечень потерь захватчиков, причиненных НГУ, не заканчивается.
«В целом подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи в Донецкой области, с начала года уничтожили более 12 единиц бронетехники, 5 единиц автомобильной техники и 2 БПЛА противника», – добавили в МВД.