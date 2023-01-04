С белорусских рынков исчезли продавцы овощей и фруктов 4.01.2023, 18:30

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В чем причина?

Не смотря на продолжающиеся праздничные дни, сегодня на городском рынке Слуцка было весьма малолюдно. Продавцов за прилавками можно «по пальцам пересчитать», пишет kurjer.info.

На вопрос, почему так, немногие пенсионерки, которые продают закатки и соленья, пожимают плечами. Один торговец предположил, что, возможно, не все обзавелись ещё кассовыми аппаратами.

Действительно, «с 1 января 2023 года юрлица и ИП при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах на рынке обязаны использовать кассовое оборудование».

А вот в павильонах, где продают одежду, обувь и прочее все на местах.

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