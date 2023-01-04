Украинские бойцы продвинулись в районе Бахмута, отбив штурм россиян 1 4.01.2023, 18:40

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ВСУ стремительно контратаковали оккупантов.

Российское оккупационное войско, несмотря на значительные потери в личном составе, не останавливает штурм позиций ВСУ в районах, Авдеевки, Соледара, Песок и Бахмута.

Как пишет «Апостроф», об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины, подразделения которой вместе с украинскими Силами обороны удерживают позиции города-крепости.

Штурмовые отряды оккупантов попытались захватить одну из передовых позиций украинцев под прикрытием артиллерии. Но обстрел украинские пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты открыли огонь, во время попытки штурма враг понес потери и начал убегать.

Увидев панический уход захватчиков, «зеленые береты» и бойцы ВСУ стремительно контратаковали, и «на плечах» врага заняв их позиции.

В ходе боя девять оккупантов были уничтожены, еще около двадцати российских захватчиков ранены. Противник продолжил уход в глубину, а Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

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