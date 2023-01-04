закрыть
4 января 2023, среда, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чай в необычной упаковке продают в белорусских поездах

4
  • 4.01.2023, 18:46
  • 4,186
Чай в необычной упаковке продают в белорусских поездах

Такого «пакетика» с чаем многие из вас точно не видели раньше.

Индийский чай в стиках вместо привычных нам пакетиков или пирамидок был замечен в одном из поездов Белорусской железной дороги.

Упаковка для чая изготовлена из фольги. Поэтому с такой «чайной палочкой» не нужна ложечка для размешивания напитка.

Его очень удобно заваривать – нужно просто опустить стик в горячую воду, помешать, и чай готов. Отжимать, как одноразовый пакетик, его тоже не нужно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў