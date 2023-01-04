Чай в необычной упаковке продают в белорусских поездах 4 4.01.2023, 18:46

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Такого «пакетика» с чаем многие из вас точно не видели раньше.

Индийский чай в стиках вместо привычных нам пакетиков или пирамидок был замечен в одном из поездов Белорусской железной дороги.

Упаковка для чая изготовлена из фольги. Поэтому с такой «чайной палочкой» не нужна ложечка для размешивания напитка.

Его очень удобно заваривать – нужно просто опустить стик в горячую воду, помешать, и чай готов. Отжимать, как одноразовый пакетик, его тоже не нужно.

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