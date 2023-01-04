Почему не дотянули до 80%? Александр Фридман

4.01.2023, 19:06

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Александр Фридман

О белорусской «социологии».

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси решил подтвердить тезис Лукашенко, который называет Беларусь уникальной страной, а белорусов — уникальной нацией.

Опрос института показывает, что в стране, у границ которой полыхает жуткая война и режим которой в этой войне соучаствует, 69,4% считают 2022-й год удачным, а 63,3% верят в то, что 2023-й будет еще лучше.

Иными словами: вдруг оказалось, что самыми счастливыми европейцами сейчас являются именно беларусы.

И все-так закрадывается один каверзный вопрос к «академическим социологам»: почему не дотянули до столь любимых Лукашенко 80%?

Александр Фридман, Telegram

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