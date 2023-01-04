Почему не дотянули до 80%?
- Александр Фридман
- 4.01.2023, 19:06
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О белорусской «социологии».
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси решил подтвердить тезис Лукашенко, который называет Беларусь уникальной страной, а белорусов — уникальной нацией.
Опрос института показывает, что в стране, у границ которой полыхает жуткая война и режим которой в этой войне соучаствует, 69,4% считают 2022-й год удачным, а 63,3% верят в то, что 2023-й будет еще лучше.
Иными словами: вдруг оказалось, что самыми счастливыми европейцами сейчас являются именно беларусы.
И все-так закрадывается один каверзный вопрос к «академическим социологам»: почему не дотянули до столь любимых Лукашенко 80%?
Александр Фридман, Telegram