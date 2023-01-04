WSJ: Россияне переключатся с Бахмута на другой город 6 4.01.2023, 19:15

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Оккупанты перебрасывают свои войска.

Российские оккупанты решили переключиться с Бахмута на другой город — Соледар. Об этом сообщает The Wall Street.

Оккупанты уже начали перебрасывать свои силы из-под Бахмута. Наступление на этот город ослабло.

Издание отмечает, что россияне давно бьются за Соледар, но решили «поменять тактику» и добиться успеха под этим городом.

Однако переброска войск не означает, что Путин отказывается от Бахмута, бои за который уже длятся более полугода.

Как писал сайт Charter97.org, украинские бойцы продвинулись в районе Бахмута, отбив штурм россиян.

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