WSJ: Россияне переключатся с Бахмута на другой город

WSJ: Россияне переключатся с Бахмута на другой город6
- 4.01.2023, 19:15
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Оккупанты перебрасывают свои войска.
Российские оккупанты решили переключиться с Бахмута на другой город — Соледар. Об этом сообщает The Wall Street.
Оккупанты уже начали перебрасывать свои силы из-под Бахмута. Наступление на этот город ослабло.
Издание отмечает, что россияне давно бьются за Соледар, но решили «поменять тактику» и добиться успеха под этим городом.
Однако переброска войск не означает, что Путин отказывается от Бахмута, бои за который уже длятся более полугода.
Как писал сайт Charter97.org, украинские бойцы продвинулись в районе Бахмута, отбив штурм россиян.