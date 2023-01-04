Журналисты позвонили в клинику Лукашенко, сайт которой взломали хакеры 2 4.01.2023, 19:22

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Там не знают, «что пишут в интернете».

31 декабря 2022 года белорусские хакеры произвели атаку на «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Лукашенко, получив большое количество различных данных с компьютеров учреждения.

Как писал сайт Charter97.org, на сайте клиники появилось предупреждение для белорусского диктатора. Затем анонимный Telegram-канал выложил в Сеть фото ПЦР-тестов Лукашенко и его сына Николая.

Под видом пациента «Зеркало» позвонило в колл-центр клиники. Там ответили, что не в курсе ни о каком взломе и утечках.

— Хакеры взломали сеть и получили большое количество данных, где гарантия того, что мои анализы не появятся в интернете? Мне уже начинать беспокоиться?

— Я первый раз такое слышу, у нас никакой информации о том, что наш сайт был вскрыт и наша база утекла, нет. Если бы была какая-то информация, то мы бы в том числе ею владели. На данный момент информации об утечке данных нет.

— Но появились документы с qr-кодами, точно такие же, которые у вас на сайте. Мне бы не хотелось, чтобы мои данные попали в интернет. Какое-то расследование по этому поводу идет?

— Я пока не готова ответить вам на данный вопрос, перезванивайте позже, будем уточнять эту информацию, если вообще какая-то информация есть.

Журналисты перезвонили позже. Однако администратор клиники заявила, что никакого взлома не было.

— Я не знаю, что пишут в интернете, у нас все в порядке, никакой информации [о взломе] нет. Вы знаете, что в интернете могут писать всё, что угодно.

— Но там были такие доказательства очень убедительные, по qr-коду можно было перейти и посмотреть документ на сайте.

— Я считаю, что никакого повода для волнения нет.

Между тем, как отмечают журналисты, если еще вчера справки Александр и его сына о прохождении ПЦР-теста на коронавирус можно было по qr-коду посмотреть на официальном сайте, то сегодня эта функция уже не доступна.

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