Александра Герасименя запустила сбор на обучение плаванию детей-беженцев 1 4.01.2023, 19:36

1,080

Александра Герасименя

Уроки будут проходить в Варшаве.

Знаменитая белорусская спортсменка, двухкратная чемпионка мира, многократный призер олимпийских игр Александра Герасименя запустила благотворительный сбор на обучение плаванию детей-беженцев в Варшаве.

«Война в Украине — моя личная боль. Киев стал моим первым убежищем после вынужденного побега из Беларуси. Сегодня я живу в Варшаве, но очень хочу помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Самая уязвимая категория беженцев — это дети. Для детей, вынужденных бежать из Украины и Беларуси, особо важны внимание и психологическая поддержка не просто тренера, а тренера, общающегося с ними на одном языке. Мой опыт работы, желание быть полезной в своей профессии и главное — понимание ситуации и сопереживание тем, кто был вынужден покинуть свой дом, — навели меня на мысль меня организовать сбор средств для запуска проекта «Обучение плаванию детей разных возрастных категорий, оказавшихся в особо сложном положении».

Доступность уроков по плаванию — это не только закаливание, оздоровление и развитие физических качеств. Это прежде всего безопасность каждого ребенка!

Международная статистика, которой мы можем вполне доверять, говорит, что число утонувших подростков и взрослых людей с каждым годом растет также, как и маленьких детей», — говорится в описании сбора.

Проект рассчитан на полгода и включает обучение детей трех возрастных групп, один раз в неделю. В стоимость проекта включена аренда дорожек, оплата работы тренера и закупка инвентаря для тренировок. Общая сумма сбора — 6445 евро.

Вы можете поучаствовать в сборе на площадке getdonate.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».