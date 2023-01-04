СБУ заявила о задержании белорусского шпиона 4.01.2023, 19:59

Он собирал разведданные о ВСУ.

Служба безопасности Украины заявила, что в конце декабря задержала жителя Черниговской области. Украинские спецслужбы утверждают, что он работал на белорусскую разведку.

Задержанный собирал разведанные о ВСУ в приграничных районах на севере Украины.

«Предварительно установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории области. Особое внимание обращал на места проживания командного состава украинских войск. Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов», – говорится в сообщении СБУ.

Также мужчина, как заявила СБУ, организовал канал нелегальной переправки украинцев призывного возраста за границу.

Задержанному предъявлены подозрения в госизмене, незаконном обращении с оружием, организации незаконной переправки лиц через госграницу.

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