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ВСУ раскрыли подробности удара по базе оккупантов в Токмаке

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  • 4.01.2023, 20:13
  • 4,116
ВСУ раскрыли подробности удара по базе оккупантов в Токмаке

Тела оккупантов вывозили КАМАЗами.

3 января украинская артиллерия ударила по базе оккупантов в оккупированном Токмаке Запорожской области. Как писал сайт Charter97.org, здание тубдиспансера, где находились захватчики, полностью разрушено. Тела оккупантов вывозили КАМАЗами

Сегодня в вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что в результате удара оккупанты потеряли около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Макеевке.

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