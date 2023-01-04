ВСУ раскрыли подробности удара по базе оккупантов в Токмаке 2 4.01.2023, 20:13

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Тела оккупантов вывозили КАМАЗами.

3 января украинская артиллерия ударила по базе оккупантов в оккупированном Токмаке Запорожской области. Как писал сайт Charter97.org, здание тубдиспансера, где находились захватчики, полностью разрушено. Тела оккупантов вывозили КАМАЗами

Сегодня в вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что в результате удара оккупанты потеряли около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Макеевке.

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