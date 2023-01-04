ВСУ раскрыли подробности удара по базе оккупантов в Токмаке

ВСУ раскрыли подробности удара по базе оккупантов в Токмаке2
- 4.01.2023, 20:13
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Тела оккупантов вывозили КАМАЗами.
3 января украинская артиллерия ударила по базе оккупантов в оккупированном Токмаке Запорожской области. Как писал сайт Charter97.org, здание тубдиспансера, где находились захватчики, полностью разрушено. Тела оккупантов вывозили КАМАЗами
Сегодня в вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что в результате удара оккупанты потеряли около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.
Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Макеевке.