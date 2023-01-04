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Завтра в Беларуси начнут судить нобелевского лауреата

  • 4.01.2023, 20:22
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Завтра в Беларуси начнут судить нобелевского лауреата
Алесь Беляцкий

Суд над Алесем Беляцким и правозащитниками «Весны» будет открытым.

5 января в суде Ленинского района Минска начнется суд по делу «Весны», сообщают правозащитники.

На скамье подсудимых будут председатель правозащитного центра «Весна», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. Также по делу проходит Дмитрий Соловьев, которого будут судить заочно, в порядке «спецпроизводства».

Суд будет открытым. Дело рассматривает судья Марина Запасник.

Правозащитников обвиняют в «контрабанде организованной группой» (ч. 4 ст. 228 УК) и «финансировании групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. (Ст. 342 УК). Им грозит от 7 до 12 лет заключения. Правозащитники находятся под стражей с 14 июля 2021 года.

Отметим, что это первый случай в истории, когда будут судить нобелевского лауреата.

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