Россия наконец-то отрезвеет 3 Татьяна Острикова

4.01.2023, 20:32

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В новом году российский рубль ждет еще больший крах.

Даю свои утешительные прогнозы на 2023 год. Запас экономической крепости России иссяк. Так что 2023 год станет годом отрезвления для врага.

Мы будем свидетелями постоянных «успешных перегруппировок» рубля на все более низких уровнях по отношению к доллару.

Если в начале декабря курс доллара составлял 61 рубль, то 29 декабря – уже «перегруппировался» до 74 рублей. Сейчас валюты не хватает даже на уменьшенный импорт.

Но самое интересное впереди:

с 5 февраля Европа перестает покупать российские нефтепродукты. Состоится очередное уменьшение валютной выручки;

ценовой потолок на нефть будут пересматривать каждые два месяца. Его уровень должен быть на 5% ниже рыночной цены. Так что потолок будут все больше прижимать к полу;

даже при цене в 70 долларов за баррель, бюджет на 2023 год имел бы дефицит в 3 триллиона рублей. Какой дефицит будет при цене 55 – 57 долларов, никто в российском правительстве еще не считал, чтобы не огорчать бункерного деда.

Для покрытия дефицита россияне будут использовать Фонд национального благосостояния. Его денежные средства были подкреплены валютой на счетах Центрального банка. Сейчас валюта под санкциями и заморожена. Это превратило рубли в ФНБ на бумажке. Их расходование равносильно печати денег.

Мало валюты и много печатной бумаги – рецепт для увлекательного зрелища. Любим такое.

Татьяна Острикова «Фейсбук»

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