«Ник и Майк»: Хунта уничтожает высшее образование 1 4.01.2023, 20:42

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Не помогут никакие конкурсы и олимпиады.

Telegram-канал «Ник и Майк» комментирует очередные новые правила приема в высшие учебные заведения:

— Акцент был сделан на льготах для силовиков, точнее их детей.

Мы потрудились и прочитали документ целиком, хоть это было и не просто. Потому что он больше напоминает письмо Дяди Федора родителям, где каждое ведомство пыталось «для своих» пробить льготы и таким образом залатать кадровые дыры.

Фаворитов в пробивании оказалось несколько групп: силовики, сельское хозяйство и спортсмены.

Некоторым по праву рождения (силовики), с учетом минимальных достижений (спортсмены) или по праву выбора (сельское хозяйство) предоставлены беспрецедентные льготы, которые у рационального человека отобьют последнее желание учиться в школе.

Тем, кто идет, по мнению хунты, на престижные специальности - связанные со знанием иностранных языков и международной деятельностью (в нормальной стране это норма, а не престиж) - не помогут никакие конкурсы и олимпиады.

Нам, конечно, важно мнение специалистов по поводу этого документа (милости просим в бот). К сожалению, один из тех, кто мог бы высказаться по этому поводу задержан со всей семьей.

Но тем не менее. В целом выводы неутешительные. Сначала хунта уничтожила систему школьного образования, усреднив все на уровне средней школы в сельской местности - то бишь на своем собственном. Затем уничтожила университетскую независимость.

Пока она решала две эти задачи, «неожиданно» выяснилось, что уровня школьного образования не хватает для перехода на следующую ступень, даже выполнения минимальных требований на роль силовика или управленца в сельском хозяйстве. Единственное решение, которое пришло в голову, это фактически отменить конкурс для трех категорий указанных выше.

Вместо того, чтобы строить надежную базу в виде привлекательной и конкурентной системы школьного образования, хунта будет штамповать силовиков, спортсменов и работников сельского хозяйства (не в обиду именно этой категории) с ничего не значащими «корочками». Хунте нужны рабы и свой ядреный электорат. Умные ей не нужны. Это давно не секрет. Просто с каждым годом приходится делать выбор в пользу все менее и менее образованных.

И это очередной повод для будущих студентов задуматься, хотят ли они учиться в таких вузах.

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