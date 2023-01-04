СМИ: В ноябре Евросоюз оценивал потери РФ в 250 тысяч убитыми и ранеными 6 4.01.2023, 20:53

2,824

Из них — 60 тысяч убитых.

В ноябре 2022 года командующий Военной миссии Евросоюза адмирал Эрве Блежан утверждал, что Россия потеряла 250 тысяч военных убитыми и ранеными в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на стенограмму выступления Блежана.

«По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя», — сказал он.

Блежан добавил, что Кремль также потерял «60% своего общего парка боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей».

Кроме того, «40% бронетранспортеров и 20% артиллерии» сейчас выведены из строя, добавил он.

Адмирал отметил, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, «но все равно значительны».

Отметим, что по официальным данным ВСУ потери россиян убитыми на 4 января составили 108 910 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».