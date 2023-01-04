Правозащитники: За год в Беларуси по политическим мотивам задержали минимум 6380 человек 2 4.01.2023, 20:58

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Около 17 человек в день.

Правозащитный центр «Вясна» подвел печальные итоги 2022 года, касающиеся целенаправленного и методического государственного насилия в Беларуси, которое не прекращалось ни на один день. По данным правозащитников, всего за год было задержано не менее 6381 человек — это минимум 17 человек в день. При этом такая цифра — лишь минимальная, так как многие случаи по разным причинам остаются неизвестными общественности.

По информации «Вясны», в прошлом году было задержано как минимум 6 381 человек. Из них почти полторы тысячи — женщины, еще около пяти тысяч — мужчины. Также известно, что было задержано не менее 15 несовершеннолетних детей.

Большинство задержаний пришлось на Минск — 3 334 человек. Далее по количеству задержанных идут Брестская и гомельские области — 683 и 682 человек. Именно в этих регионах силовики активно преследуют местных жителей за протесты против войны в Украине, а также за фотоснимки российской военной техники.

«Вясна» располагает сведениями о минимум 3 272 судебных решениях. Лукашенковские суды назначили не менее 938 штрафов на общую сумму в 888 224 рубля (почти 325 тысяч долларов). Также судьи назначили не менее 2 274 арестов. Всего в изоляторах белорусы отбыли 28 804 сутки (почти 78 лет). При этом, по данным правозащитников, по разным причинам прекратили только 47 дел.

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