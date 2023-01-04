Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC 5 4.01.2023, 21:08

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Это первые танки западного образца, которые получат ВСУ.

Президент Франции Эманнуэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в рамках нового пакета военной помощи от его страны, Украина получит «колесные танки» AMX-10RC. Об этом сообщает BFMTV.

В сообщении говорится, что Эммануэль Макрон желает увеличить объемы военной помощи, уже оказанной Киеву.

«Это первые танки западного образца, которые поступят ВСУ», — отметили в издании, подытоживая разговор двух лидеров, который длился более часа.

Число танков и сроки доставки не уточнялись.

Разговор с французским лидером подтвердил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира», – написал украинский президент.

«Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», – добавил Зеленский.

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