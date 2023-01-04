В Минске автобус въехал в столб и загорелся 4.01.2023, 21:21

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Есть пострадавший.

Серьезное ДТП случилось вечером 4 января на улице Янки Брыля в Минске: городской автобус выехал на встречку и врезался в столб. Вероятно, к этому привело состояние водителя, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Авария произошла около 18.30. Автобус «МАЗ» вез пассажиров со стороны ул. Алибегова в сторону ул. Льва Сапеги. Возле дома №3 по ул. Янки Брыля водитель потерял управление, автобус выехал на разделительную полосу и на встречную проезжую часть, а затем на обочину, где врезался в осветительную мачту. После этого транспортное средство загорелось.

В ДТП пострадал один из пассажиров автобуса.

Сейчас пожар ликвидирован. Причины аварии выясняются. По предварительной информации, 63-летнему водителю стало плохо во время движения.

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