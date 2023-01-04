Глава украинской разведки рассказал, что его ошеломило во время поездки в Бахмут 4.01.2023, 21:34

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Кирилл Буданов

За город идут ожесточенные бои.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о своей поездке в Бахмут Донецкой области. Сейчас там идут ожесточенные бои, оккупанты буквально заваливают линию фронта трупами своих солдат.

Как отметил Буданов в интервью ABC , украинские военные показали ему поля с сотнями мертвых русских. По его словам, это было похоже на картину из кинофильма.

«Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает», — рассказал он.

Глава украинской разведки подчеркнул, что российские оккупанты уже более полугода пытаются захватить Бахмут. Несмотря на огромные потери, захватчикам не удается достичь решающего успеха.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава украинской разведки рассказал о здоровье Путина.

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