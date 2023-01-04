В Гродно провалившийся под асфальт мусоровоз помог найти труп
- 4.01.2023, 21:49
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Умерший мужчина несколько месяцев числился пропавшим без вести.
29 декабря в Гродно на улице Дзержинского мусоровоз частично провалился в яму из-за просевшего асфальта.
Как выяснилось, причиной подмытия дороги стал затопленный подвал в одном из домов. При обследовании подвала сотрудники коммунальной службы обнаружили труп, пишет newgrodno.by.
В милиции подтвердили, что в подвале были найдены останки человека, но подчеркнули, что смерть не связана с подтоплением.
Умерший мужчина вел асоциальный образ жизни, несколько месяцев числился пропавшим без вести, его личность установлена.