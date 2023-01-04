Глава СНБО Украины рассказал, зачем Кремль отправил Януковича в Минск 1 4.01.2023, 21:58

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Алексей Данилов

Свергнутый украинский экс-президент прибыл в белорусскую столицу в начале войны.

Россия планировала захватить Киев и всю левобережную Украину до 7 марта. Именно по этой причине в начале войны доставил в Минск свергнутого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны», — заявил глава СНБО Украины.

Секретарь СНБО добавил, что следующим этапом россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней.

Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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