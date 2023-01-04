В Бурятию доставили ликвидированных в Новобелозерке захватчиков 6 4.01.2023, 22:45

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Генштаб ВСУ сообщал, что было ликвидировано сто оккупантов.

В Бурятию 31 декабря привезли тела ликвидированных в Запорожской области оккупантов из 37-ой гвардейской бригады.

Почтение их памяти устроили в Кяхте перед самым Новым годом – в 20:00. Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Как пишет «Обозреватель», ВСУ 27 декабря ударили по сосредоточению живой силы ВС РФ возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. На этой базе располагались оккупанты из 37-ой гвардейской бригады (Кяхта, Бурятия).

В сети пишут, что по месту дислокации захватчиков ударили из РСЗО HIMARS, туда якобы прилетело восемь ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что потери оккупантов составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными.

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