Авиация ВСУ более 20 раз ударила по российским оккупантам 4.01.2023, 23:03

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Поражен пункт управления захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за 4 января нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще четыре раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны 4 января поразили пункт управления, два района сосредоточения россиян и военной техники, а также вражеский склад боеприпасов.

Отмечается, что войска РФ нанесли три ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, девять авиационных ударов и 14 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Токмаке.

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