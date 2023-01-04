Авиация ВСУ более 20 раз ударила по российским оккупантам
- 4.01.2023, 23:03
- 1,072
Поражен пункт управления захватчиков.
Авиация Сил обороны Украины за 4 января нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще четыре раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны 4 января поразили пункт управления, два района сосредоточения россиян и военной техники, а также вражеский склад боеприпасов.
Отмечается, что войска РФ нанесли три ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, девять авиационных ударов и 14 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.
«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», - говорится в сообщении.
Ранее сайт Charter97.org писал об ударе ВСУ по базе оккупантов в Токмаке.