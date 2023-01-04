В Беларуси повысили налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи 4.01.2023, 23:16

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Рост оказался довольно существенным.

С 2023 года в Беларуси подняли ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье, гаражи, машино-места. Их рост предусмотрен изменениями в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Как подняли налог для сдающих в аренду жилье

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты, как и планировалось, с 2023 года повысили до 43,9 рубля. В 2022-м он составлял 36,8 рубля. То есть повышение — на 19,3%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов этот сбор увеличили до 41,2 рубля рубля (было — 34,5 рубля). Рост — на 19,4%.

Для 16 городов подоходный повысили до 27 рублей. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Ранее налог в этих городах составлял 22,6 рубля.

Для других городов областного, районного подчинения и поселков городского типа налог подняли до 19,8 рубля (было — 16,6 рубля), а во всех остальных населенных пунктах — до 14,2 рубля (было — 11,9 рубля).

Как пересмотрели ставки за сдачу в аренду гаражей

В Минске налог за сдачу одного железобетонного или кирпичного гаража подняли с 2023 года до 18,2 рубля (сейчас — 15,2 рубля), в областных центрах — до 15,6 рубля (было — 13,1 рубля), в 16 городах, о которых шла речь выше, — до 10 рублей (было — 8,4 рубля). То есть рост — более 19%.

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