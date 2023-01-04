Во все цели Георгий Александров

4.01.2023, 23:25

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В шоке даже Z-патриоты.

ВСУ нанесли ракетный удар по пункту размещения мобилизованных в Макеевке: десятки (а, может, и сотни) погибших. Позиция Минобороны РФ: сами виноваты. В шоке даже Z-патриоты

Списали на мертвых

Минобороны России уже отчиталось о громадном для официальных сводок числе потерь — 89 погибших под завалами. Среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. Обстоятельства происшествия расследуются, но виновных в МО уже нашли. Ими оказались сами же пострадавшие военные, которые, судя по заявлению МО РФ, позволили себе в праздничную ночь «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Что и позволило, по мысли генералов Минобороны, навести ракеты РСЗО по координатам расположения военнослужащих.

Точное число людей, находившихся в здании ПТУ на момент обстрела, также, как и реальное число пострадавших, судя по всему, до сих пор неизвестно никому. Экспертиза извлеченных из-под завалов фрагментов разорванных и обгоревших тел займет месяцы. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявляет, что в результате удара по расположению российских войск погибли около 400 мобилизованных, а еще примерно 300 получили ранения. Некоторые популярные блогеры, к примеру, Анатолий Шарий, утверждали, что число убитых и пропавших без вести может доходить до 600 человек.

«Военкоры», блогеры, а за ними и некоторые силовики с оккупированных территорий, в свою очередь, ушли в жесточайшую оппозицию официальным армейским властям и потребовали жестокого наказания тех, кто принял решение о фатально скученном размещении военнослужащих в одном здании.

«11й месяц воюем! — высказался в своем ТГ-канале Павел Губарев, один из бывших лидеров «ДНР», отвечавший за набор добровольцев в «народную милицию». — Расселяться малыми группами — это знают все. Мобилизованные могли не знать, но начальство знать должно! Если сейчас за такое не наказывать, то дальше только дно! Макеевка — это преступная халатность!»

«Что уж говорить о располагах, о которых знает весь город, которые на виду, — вторит ему »военкор« и член СПЧ Александр Коц. — Неужели в шахтерском крае недостаточно подземных объектов для размещения личного состава. Почему продолжаем селить в гостиницах, общежитиях, ПТУ… Все без исключения говорили о фатальной опасности селиться вблизи ЛБС (линии боестолкновения) в зданиях. Только подвалы, только бетонные укрепления, никаких массовых сосредоточений, никаких передвижений колоннами».

«Ну это же очевидно, что будут бить по скоплениям, — разве мы бы действовали не так? — пишет бывший секретарь «Совета безопасности ДНР», сегодня один из командиров «народной милиции» Александр Ходаковский. — Случившегося не изменить, но можно предупредить повторение, и, если после этой трагедии меры по аналогичным ситуациям не будут приняты — расстрел нужно будет вернуть в первую очередь для тех, чье бездействие приводит к таким последствиям… В условиях наращивания ресурса вблизи линии фронта — то есть в зоне поражения, — под угрозой оказывается не одно макеевское ПТУ. Мы знаем, что есть еще известные противнику объекты с повышенной концентрацией личного состава — ждём реакции военного руководства. Если её не будет, но будет очередной удар противника — расценивать непринятие мер следует исключительно, как предательство».

Кровавые грабли

Ударов по объектам компактного расположения российских сил ранее, действительно, происходило немало. Вот только несколько случаев, о которых стало известно в прошлом году.

В результате обстрела украинской стороной базы чеченского полка погибли более 40 бойцов и около двухсот получили ранения, утверждал в конце октября глава Херсонской ОВА Украины Сергей Хлань. Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT, в свою очередь, сообщал, что тогда погибли не менее ста человек.

10 декабря ВСУ атаковали базу отдыха «Привал охотника» в Мелитополе, на которой были расквартированы кадыровцы. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что речь идет примерно о 200 пострадавших.

Также HIMARS обстреляли гостиницу в городе Стаханов в «ЛНР»: в здании находился штаб подразделения «ЧВК Вагнера». Число жертв неизвестно до сих пор.

Интересно, что уже в 2023-м году появились сообщения об удачном обстреле 31 декабря еще одного места расположения российских войск. На этот раз под деревней Чулаковка. По данным ВСУ, потери россиян составили около 500 раненых и убитых солдат, однако официальных подтверждений этому с российской стороны нет.

Данные об эффективности этой операции подтвердил Анатолий Шарий — пророссийский блогер родом из Украины, с недавних пор также достаточно сильно критикующий российские военные ведомства: «По моей информации, жертв меньше 500, но их реально под сотню и при этом полностью повторилась ситуация Макеевки — слив места расположения личного состава».

По мнению специалистов, уязвимость для ракет и артиллерии противника слишком плотно расположенных войск прекрасно известна российским командирам.

«Скученное расположение личного состава и техники в прифронтовой зоне является известной проблемой и прямо запрещено боевыми уставами ВС РФ, — объясняет «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Гендельман. — Тем не менее, не все командиры даже после 10 месяцев войны полностью осознают это. С чисто бытовой точки зрения, гораздо проще размещать личный состав компактно в помещениях типа школ, что в данном случае и произошло, чем рассредоточить его повзводно, использовать подвальные помещения, строить укрепления и так далее».

По мнению Гендельмана, даже в случае безошибочного размещения личного состава обстрелов и жертв избежать не удастся. Ведь никакие средства ПВО и контрбатарейной борьбы не дают стопроцентный результат, и никакие средства контрразведки не закроют все утечки информации полностью. Но при правильном размещении таких жертв будет гораздо меньше. Как обычно, несоблюдение норм боевых уставов ведет к неоправданным потерям. Отсюда и армейская истина «Устав написан кровью бойцов».

С израильским коллегой согласен и российский военный эксперт, попросивший не называть его имени по соображениям безопасности.

«Мы имеем банальное головотяпство, выраженное в несоблюдении всех возможных уставных требований, — уверен наш собеседник. — Это и безграмотность командования, и наплевательское отношение, и надежда на »авось пронесет«, и тыловой расслабон, и недооценка возможностей противника. Концентрация живой силы и техники на войне неизбежна. В этом случае должна соблюдаться маскировка, и обеспечиваться надежная охрана объектов — в том числе ПВО и ПРО».

Российский военный эксперт объясняет, что глубина фронта в современных условиях очень сильно выросла. В некоторых случаях она сегодня может составлять сотни километров. То есть вся территория, находящаяся в радиусе поражения вражеской артиллерии и досягаемости вражеской авиации, не может считаться безопасной для скученного размещения войск. По мнению специалиста, подобные ситуации могут свидетельствовать о том, что в армии РФ наблюдается банальная нехватка современных средств ПВО и ПРО. Кроме того, ругается российский источник, престарелые военачальники слишком любят комфорт и не привыкли к жизни в поле. Поэтому вместо того, чтобы разбить палатки в лесу или парке, рассредоточив и замаскировав их, они, особенно в холодное время года, занимают удобное здание, наивно предполагая, что противник не вскроет его местонахождение.

Сами российские офицеры среднего звена также заявляют о том, что главная проблема именно в наплевательском отношении к личному составу вышестоящего руководства.

«А кому это из генералов хочется думать о нашей безопасности!? Гражданские объекты, как и казармы, использовать можно было только в отсутствии возможности поражения арты, — объясняет »Новой-Европа« один из российских офицеров, находящийся сегодня близко к зоне боевых действий, — Но сейчас таких мест после появления Хаймарсов, Экскалибуров и другого высокоточного оружия по факту нет. Ряд командиров Генштаба считает, что нельзя в рамках пиара занимать частный сектор, поскольку были случаи конфликтов с владельцами. Поэтому расселение по административным зданиям и объектам инфраструктуры — особенно у российских мобилизованных — практиковалось и будет практиковаться. А значит — массовая гибель даже не видевших фронта солдат повторится. Уставов написано много. В одном уставе сказано, что необходимо рассредоточивать военнослужащих повзводно на расстоянии 100-150 метров. А другой устав требует, чтобы на каждого солдата приходилось определенное число квадратных метров площади и прямо запрещает использовать для расквартирования неприспособленные помещения. По факту, мы приезжаем и останавливаемся там, где скажут генералы. Попытка переселить вооруженных подчиненных вне места расположения части грозит трибуналом».

Наш собеседник утверждает, что многие офицеры пытались требовать от командования выделения более безопасных строений или укрепленных сооружений для проживания. На что, утверждает офицер, был получен ответ, что генералы тоже живут в гостиницах и никаких особых условий не создается никому. А бомбоубежища и подвалы сегодня требуются мирным гражданам, пережидающим там ежедневные обстрелы.

«Совершенно очевидно, что вины на солдатиках, попытавшихся в новогоднюю ночь дозвониться близким, нет никакой. Весь Донецк в этот момент куда-то звонил. О том, что в ПТУ расквартированы российские военные, знал весь город. Около здания техника стояла, был склад боекомплекта. Кто-то слил эти данные ВСУ и помогал навести удар. А дальше — дело техники. Со спутника видно все, что необходимо. Загрузка мобильной сети лишь подтвердила скопление людей в данном месте», — констатирует российский офицер.

Признание росгвардейца, который воевал в Украине

Раз данные о местоположении российских солдат практически невозможно удержать в секрете, а безопасных помещений для их размещения никто предоставлять не собирается, то удары по местам компактного проживания военнослужащих РФ будут продолжаться. Более того, число точных поражений подобных объектов будет расти вместе с поставками Украине Западом высокоточного оружия. Но виновными, судя по всему, и дальше будут признавать российских солдат.

В самом крайнем случае, эти потери постараются не замечать на высоком уровне: 4 января Кремль выложил ролик о том, как президент Путин по видеотрансляции принимает участие в церемонии отправки в поход фрегата «Адмирал Горшков». Компанию ему (также по видеосвязи) составлял министр обороны Сергей Шойгу. Перед началом церемонии Путин и Шойгу, улыбаясь, поздравили друг друга с новогодними праздниками. О солдатах в Макеевке публично не было сказано ни слова.

Георгий Александров, «Новая газета Европа»

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