Украинская разведка рассказала, как российское командование хитрит, чтобы не выплачивать «гробовые»2
- 4.01.2023, 23:31
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Кремлевский режим экономит на выплатах.
Российские власти ставят местом смерти своих солдат город Белгород в РФ, а не Украину. На это жалуются военные в перехваченных телефонных разговорах с родственниками, рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в прямом эфире телеканала Freedom 4 января.
По его словам, причина в том, что кремлевскому режиму приходится экономить на выплатах семьям погибших оккупантов. Это не единичные случаи, когда оккупанты жалуются на отсутствие выплат, в том числе за ранения.
«Экономические проблемы – это проблемы, которые уже в новом году будут активно испытывать все россияне. Действительно, денег у Путина на войну становится меньше", – сказал Юсов.
По его словам, и силы обороны Украины, и международная санкционная политика работают в одном направлении – остановить войну и ослабить армию государства-агрессора.