Вице-спикер Сейма Литва: Наша историческая миссия — помочь Беларуси демократизироваться 4.01.2023, 23:40

Витаутас Миталас

Вильнюс будет поддерживать стремление белорусов к свободе.

Вице-спикер Сейма Литвы, глава фракции Laisvės Витаутас Миталас выступил против идеи закрыть границу балтийской страны для белорусов, пишет LRT.

По мнению вице-спикера, исторической миссией Литвы является помочь Беларуси демократизироваться.

«Мы должны понимать одно, что мы живем рядом с теми режимами, которые не демократические, скажем Беларусь, и, страшно даже сказать, но мы будем жить какое-то время, пока, я очень надеюсь, там не сменится власть. Но если это не изменится в ближайшее время, мы будем их соседями. И это добрососедство проявляется не только в том, что мы должны пресечь различные атаки, которые организует против нас Лукашенко, но и в том, что мы всячески поддерживаем тех людей, которые хотят и стремятся к свободе, их движение вперед», — добавил он.

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