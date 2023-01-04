Путин попал в ловушку под Бахмутом Виталий Портников

4.01.2023, 23:54

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Виталий Портников

Российским вооруженным силам не удается реально изменить ситуацию в Донецкой области.

Как известно, возле Бахмута действует ЧВК «Вагнера» путинского повара Евгения Пригожина. Российский президент использует Пригожина для выполнения самых грязных задач.

Пригожин активно конкурирует с высшим военным руководством России. Он позволяет себе критиковать министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Эта критика Пригожина, как правило, не приводит к каким-либо реальным результатам, которые повлияли бы на политический и военный вес обоих близких соратников Путина. Однако очевидно, что успех «Вагнера» в борьбе за Бахмут дал возможность Пригожину говорить о том, что его бандиты действуют эффективнее других бандитов, то есть военнослужащих вооруженных сил России.

Поэтому ВС России не заинтересованы в успехе вагнеровцев под Бахмутом, а вагнеровцы не заинтересованы в том, чтобы успеха добились ВС России. Таким образом, две группировки, действующие в пользу Путина, конкурируют между собой. Они не могут эффективно противостоять оборонной и наступательной стратегии Вооруженных сил Украины.

Президент России, который всегда пытался создать систему, в которой одни представители его ближайшего окружения соперничали бы с другими и боролись за его внимание, попал в собственную ловушку.

Сейчас для войны в Украине и каких-либо эффективных результатов на фронте российским оккупантам в Украине нужно единство. Им нужна общая стратегия в определении направлений наступления на позиции ВСУ с целью оккупации новых украинских регионов и уничтожения ненавистного для Путина государства.

В результате получается, что военные и «вагнеровцы» конкурируют между собой, мешают друг другу и публично критикуют друг друга в сигналах, которые адресуют либо Путину, либо представителям ФСБ.

В результате мы имеем то, что имеем. Российским вооруженным силам не удается реально изменить ситуацию в Донецкой области. Кроме того, им приходится испытывать серьезные проблемы в Луганской области.

Мы выходим на ситуацию, в которой даже год продления войны может не принести россиянам цель, согласно которой и начиналась так называемая «спецоперация», – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В перспективе это делает войну затяжным и долговременным конфликтом, в котором ВСУ будут делать все возможное, чтобы изгнать российских оккупантов с украинской земли. Россияне в свою очередь будут прилагать максимальные усилия, чтобы удержаться на тех позициях, которые они занимают сейчас, а также создать условия для оккупации новых украинских регионов.

Иначе и вооруженные силы России, и вагнеровцев ждут серьезные проблемы в отношениях с Путиным. Ни Шойгу, ни Герасимову, ни Пригожину не хочется терять те миллиарды доходов, которые они получают благодаря пребыванию в ближайшем окружении Путина. Поэтому они будут воевать и терпеть поражение.

Виталий Портников, YouTube

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