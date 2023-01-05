ГУБОПиК начал охоту на подростков
- 5.01.2023, 1:11
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Задержанным 13 и 15 лет.
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали двух подростков за якобы пропаганду нацизма и протестной символики в соцсетях. Об этом сообщили сами силовики в одном из своих неофициальных телеграм-каналов.
Силовики опубликовали фотографию подростков, задержанных и доставленных в некое госучреждение, замазав лица. Они назвали их «зачатками неонацизма».
«Занимались пропагандой нацизма в TikTok, разжигали социальную вражду в отношении русской нации. Один из них всячески пиарит бчб-движуху в сети», — обвиняет детей телеграм-канал силовиков.
Что было с подростками после задержания, начали ли против них административный или уголовный процесс, силовики не сообщают.