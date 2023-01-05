ГУБОПиК начал охоту на подростков 5.01.2023, 1:11

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иллюстрационное фото

Задержанным 13 и 15 лет.

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали двух подростков за якобы пропаганду нацизма и протестной символики в соцсетях. Об этом сообщили сами силовики в одном из своих неофициальных телеграм-каналов.

Силовики опубликовали фотографию подростков, задержанных и доставленных в некое госучреждение, замазав лица. Они назвали их «зачатками неонацизма».

«Занимались пропагандой нацизма в TikTok, разжигали социальную вражду в отношении русской нации. Один из них всячески пиарит бчб-движуху в сети», — обвиняет детей телеграм-канал силовиков.

Что было с подростками после задержания, начали ли против них административный или уголовный процесс, силовики не сообщают.

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