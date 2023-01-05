Военный эксперт: Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел слишком далеко 5.01.2023, 3:55

Сергей Згурец

У «вагнеровцев» кончаются силы.

Украинский военный эксперт Сергей Згурец в колонке для «Эспрессо» пишет о ситуации под Бахмутом:

— Прозвучало заявление владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, который говорит, что нет боеприпасов, что у него не хватает эффективных БМП, артиллерии, к тому же украинские защитники построили 500 линий обороны в Бахмуте, которые невозможно преодолеть. Это может свидетельствовать о том, что у «вагнеровцев» кончаются силы или конфликт между армией Сергея Шойгу и армией Пригожина зашел так далеко, что не позволяет «вагнеровцам» выполнять боевые действия.

На Луганском направлении, в районе населенного пункта Червонопоповка, противник собрал от четырех до пяти БТГ и ему удалось вытеснить за пределы этого населенного пункта подразделения Сил обороны Украины. Там действуют 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ. В то же время на направлении Кременной 144-я мотострелковая дивизия, даже усиленная отдельными ротами 76-й десантно-штурмовой дивизии, не может сдержать продвижение Сил обороны Украины. А следствием этого является прибытие на передовые командные пункты 144-й дивизии и 90-й танковой дивизии, ведущие там боевые действия, командующих 20-й и 41-й армией.

Россия недалеко ушла от советской парадигмы, и эти прибытия командиров говорят о том, что дела у россиян близки к трагической развязке. Развитие событий вблизи Кременной скорее всего закончится оставлением Кременной, а это приведет к разрушению этого участка фронта российской обороны на этом направлении или приведет к окружению тактической группировки российских сил в этом районе.

Следует отметить, что военные сосредотачивают усилия на остановке продвижения Сил обороны Кременной. А Пригожин и его наемники ведут штурмовые действия в районе Бахмута, пытаясь обойти город с Севера. Подразделения ВС РФ пытаются обойти через Курдюмовку с Юга. Россияне группами и фронтальными атаками пытаются сковывать действия защитников Бахмута, атакуя в лоб с Востока на Запад. Эксперт Центра оборонных стратегий добавил, что Пригожин потратил массу ресурсов, потерял огромное количество людей и не добился никаких результатов, а это может говорить, что его бизнес под угрозой. Бизнесмен Пригожин хочет отвлечься от собственных просчетов и неудач, ища причины в другом ведомстве. Конфликт между Пригожиным и Шойгу действительно существует, потому что Пригожин хочет занять должность Шойгу.

Виктор Кевлюк отметил, что нарисовалась довольно интересная картина с точки зрения построения боевых порядков противника на направлениях Бахмута, Попасной, Соледара, Кременной. Штурмовые отряды действуют в первом эшелоне, а у них за спинами расположились десантно-штурмовые подразделения и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, то есть в любой момент эти военные организмы могут выполнять не только роль резерва, который нарастит усилия, но и заградотрядов, которые просто нейтрализуют подразделения ЧВК «Вагнера» Такого развития событий не следует исключать.

И 76-я, и 106-я дивизии были переброшены на Луганское и Донецкое направления из Херсона. А на Херсонское и Запорожское направления заводятся две новосформированные - 44-я воздушно-десантная и 104-я десантно-штурмовая - дивизии. То есть противник готовится к защите сухопутного коридора из Ростовской области в Крым, создавая соответствующие группировки сил и средств. И в то же время враг пытается усилить свой наступательный потенциал на Бахмутском направлении.

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