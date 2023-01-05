McDonald's намерен покинуть Казахстан 5.01.2023, 4:55

Сеть открыли в стране в 2016 году.

Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан после того, как сбои, вызванные вторжением России в Украину, оставили центральноазиатскую страну без замены российским мясным поставкам. Ожидается уход сети в течение 6 лет, пишет Bloomberg.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков, сообщили источники. 24 ресторана McDonald's, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ , приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

По словам людей, знакомых с ситуацией, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и транспортные расходы на транспортировку товаров по огромной стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В McDonald's отказались от комментариев.

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