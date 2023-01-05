Дрон КНДР долетел до офиса президента Южной Кореи 2 5.01.2023, 8:07

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Беспилотник вошел в северную часть зоны безопасности.

Один из беспилотных летательных аппаратов КНДР в декабре прошлого года вошел в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Республики Корея в центре Сеула.

Об этом сообщает Yonhap.

Дрон ненадолго вошел в северную часть зоны, но не приблизился к ключевым объектам сферы безопасности.

Yonhap указывает, что радиус бесполетной зоны составляет примерно 3,7 км. Как добавляет агентство, о проникновении БПЛА в зону министр обороны Ли Чжон Соп доложил в среду президенту Юн Сок Елю на совещании, посвященном обеспечению защиты страны против дронов.

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.

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