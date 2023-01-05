Мощная атака на Крым: мыс Фиолент охвачен пожарами 1 5.01.2023, 8:20

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Взрывы прогремели возле российских баз в Севастополе и Нижнегорском.

Во временно оккупированном поселке Нижнегорский, который расположен на северо-востоке Крыма, прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Паблики оккупантов сообщают, что в небе над населенным пунктом якобы ведется воздушный бой, в ходе которого «система ПВО сбивает дроны, начиненные взрывчаткой». На одном из опубликованных видео также запечатлен момент взрыва на земле, о его причинах и последствиях не сообщается.

Также стало известно, что в районе мыса Фиолент возле временно оккупированного Севастополя сегодня ночью прозвучали взрывы. Местное население слышало звуки взрывов и заметили зарево от пожара.

Информация обнародована в местных пабликах и подтверждена украинским активистом «Николаевским Ваньком».

Первые сообщения о тревожных событиях на мысе Фиолент под Севастополем появились в сети около 22:42. Утверждалось, что были слышны даже взрывы и видели вспышку.

Через некоторое время опубликовали видео, на котором хорошо видно горящее здание. Местный житель уверял, что взрыв такой силы, что затряслись стекла.

Фотография, сделанная с несколько иного ракурса, также показывает пожар.

На другом видео заметна машина пожарных, которая двигается, возможно, в направлении места, где произошло чрезвычайное событие.

При этом автор сообщения предполагает, что загорелась дача предателя Украины Павла Лебедева. Мужчина занимал пост министра обороны до февраля 2014 года, а затем «вынырнул» в Крыму, где начал работать на оккупантов.

Между тем «Николаевский Ваньок» намекнул, что на мысе Фиолент у оккупационных властей действительно произошли некоторые неприятности. Активист подозревает, что Крым атакован «мопедами» неизвестного происхождения.

Отметим, мыс Фиолент расположен к югу от Севастополя. От мыса до возможных позиций ВСУ – около 300 км.

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