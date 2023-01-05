Тайвань расширил санкции против режима Лукашенко 5.01.2023, 8:25

Ограничения затронули экспорт продукции машиностроения и химии.

Власти Тайваня в контексте новых санкций против властей России и Беларуси приняли решение вновь ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Беларусь.

Это направлено на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.

В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

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