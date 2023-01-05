Тайвань расширил санкции против режима Лукашенко
- 5.01.2023, 8:25
Ограничения затронули экспорт продукции машиностроения и химии.
Власти Тайваня в контексте новых санкций против властей России и Беларуси приняли решение вновь ужесточить контроль над экспортом продукции машиностроения и химии.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Беларусь.
Это направлено на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.
В апреле и мае прошлого года Тайвань вводил экспортные ограничения на поставки в Россию и Беларусь высокотехнологичной полупроводниковой продукции.