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«Кадыровцы» ради развлечения убили российских военных на блокпосту

  • 5.01.2023, 8:31
«Кадыровцы» ради развлечения убили российских военных на блокпосту

Службу на нем несли мобилизованные из Бурятии.

Во временно оккупированных городах Украины «кадыровцы» продолжают издеваться над российскими оккупантами. Захватчики, подчиненные главе Чечни Рамзану Кадырову, развлечения ради уничтожили блокпост с солдатами РФ.

При этом наказание «кадыровцы» не понесли. Об этом сообщил военнослужащий российской в/ч 72155, его историю опубликовали на канале MobilizationNews.

Эта часть, как отмечается, занимается обеспечением оккупантов в зоне боевых действий, а пункт ее постоянной дислокации – город Улан-Удэ (Бурятия). Военный рассказал, что недавно к ним на обеспечение поставили подразделение «Ахмат», которому начали завозить очень хорошую экипировку и нормальные продукты.

По его словам, «ахматовцам» привезли много заграничного камуфляжа.

«Когда мы спросили, как наши ребята могут получить такие комплекты, они ответили: никак, поскольку Аллах благословил их на Джихад и поэтому они будут обеспечиваться по высшему разряду», – написал оккупант.

Также бурят рассказал о произволе, который совершают наемники Кадырова. В частности, они уничтожили – просто ради развлечения – блокпост с российскими солдатами.

«Военнослужащие подразделения «Ахмат» творят все, что хотят. Однажды даже «случайно» вырезали наш блокпост. Только случайностей таких не бывает... Сами понимаете», – написал он.

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