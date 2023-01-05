«Кадыровцы» ради развлечения убили российских военных на блокпосту 5.01.2023, 8:31

Службу на нем несли мобилизованные из Бурятии.

Во временно оккупированных городах Украины «кадыровцы» продолжают издеваться над российскими оккупантами. Захватчики, подчиненные главе Чечни Рамзану Кадырову, развлечения ради уничтожили блокпост с солдатами РФ.

При этом наказание «кадыровцы» не понесли. Об этом сообщил военнослужащий российской в/ч 72155, его историю опубликовали на канале MobilizationNews.

Эта часть, как отмечается, занимается обеспечением оккупантов в зоне боевых действий, а пункт ее постоянной дислокации – город Улан-Удэ (Бурятия). Военный рассказал, что недавно к ним на обеспечение поставили подразделение «Ахмат», которому начали завозить очень хорошую экипировку и нормальные продукты.

По его словам, «ахматовцам» привезли много заграничного камуфляжа.

«Когда мы спросили, как наши ребята могут получить такие комплекты, они ответили: никак, поскольку Аллах благословил их на Джихад и поэтому они будут обеспечиваться по высшему разряду», – написал оккупант.

Также бурят рассказал о произволе, который совершают наемники Кадырова. В частности, они уничтожили – просто ради развлечения – блокпост с российскими солдатами.

«Военнослужащие подразделения «Ахмат» творят все, что хотят. Однажды даже «случайно» вырезали наш блокпост. Только случайностей таких не бывает... Сами понимаете», – написал он.

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