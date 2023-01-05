«Царь - ненастоящий»: в России ищут замену Путину 1 5.01.2023, 8:35

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У главы Кремля нет шансов в 2023 году.

Новый 2023 года будет довольно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри станы ему могут начать искать замену.

Такое мнение в интервью «Главреду» озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Общая тенденция понятна, ведь в цивилизованном мире у Путина нет шансов», - сказал он.

Судя по оценкам украинских и зарубежных специалистов, можно предположить, что 2023 год для Украины будет весьма позитивным.

Если в 2023 году надежды украинцев оправдаются и вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов, то для РФ и режима Путина это закончится серьезными последствиями.

«Это связано, прежде всего, и с тем, что Россией не может управлять царь, который проигрывает где-то и что-то. Тем более, когда степень истерии, которую он организовал через свои СМИ, достигла апогея в российском обществе», - отметил Огрызко.

«Царь, обещавший победу за три дня, захват всей Украины и ее присоединение к России в качестве очередного федерального округа, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену», - добавил дипломат.

На ситуацию в РФ окажет влияние еще один фактор - санкции против России почувствуют больнее всего лишь в конце весны - начале лета следующего года.

«Это будет означать, что дилемма «холодильник или телевизор» будет решена в пользу холодильника, который будет становиться пустым все больше. Ведь ожидается, что именно в конце весны российская экономика начнет ковылять на обе ноги. Потому что доходы, которые она получала от ключевых статей – продажи нефти и газа – резко уменьшатся. Это, в свою очередь, будет означать и уменьшение возможностей для содержания социальной сферы, потому что в России в первую очередь будут обеспечивать силовой блок, а не людей, которые находятся на низком уровне экономической защищенности и достатка», - объяснил Огрызко.

По словам дипломата, если все эти факторы сойдутся в одной точке, это может привести к серьезным внутренним потрясениям в РФ.

«А поскольку мы понимаем, что РФ – не моноэтническая страна, и там живут представители 180 наций и народностей (по разным оценкам), то можно себе представить, что даже несущественный повод может вызвать серьезные внутриполитические катаклизмы. Мы, со своей стороны, должны этому максимально способствовать на всех фронтах», - считает он.

Огрызко добавил, что Украина должная объяснять Западу, что Россия для него – угроза, а не партнер.

«Мы должны объяснять западным партнерам, что нет разницы между условными португальцами или адыгейцами в их праве иметь независимые государства, если так решит тот или иной русский народ, лишенный этого права московскими завоеваниями, репрессиями и колониализмом. Прогнозы - дело неблагодарное, но если анализировать имеющиеся тенденции, то, скорее всего, 2023 год для России будет очень неблагоприятным», - резюмировал он.

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