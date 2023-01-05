«Машину получу, буду ездить и мужа вспоминать» 16 5.01.2023, 8:39

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Россиянка назвала свою цель в войне против Украины.

Граждане государства-террориста России продолжают терять остатки достоинства и человечности в вопросе войны против Украины. В частности, одна россиянка подтвердила, что хочет отправить мужа на смерть, чтобы получить за него машину.

Причем сделала это прямо в его присутствии. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

Россиянин подтвердил, что поддерживает диктатора Владимира Путин и отправится на фронт, когда его призовут.

«У нас еще вторая мобилизация будет, тогда вы там за**ыте», – заявила женщина.

«Хочешь 4 ляма получить? Муж в черном пакете приедет», – уточнил собеседник.

«Да, хочу! Правду говорю, я хочу! Я не скрываю, он в курсе! Зато себе куплю ох**ую машину. Буду ездить, его вспоминать», – цинично заявила россиянка.

Муж при этом сидел рядом то ли довольный, то ли озадаченный.

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