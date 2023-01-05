Украинский генерал о вторжении из Беларуси: Не планируем пропустить дальше границы 4 5.01.2023, 8:45

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Украинская артиллерия уже наведена на потенциального агрессора.

Силы обороны Украины рассчитывают остановить оккупантов еще на границе Беларуси, в случае повторной попытки наступать на Киев.

Об этом в интервью в телемарафоне заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает ЛІГА.net.

Украина постоянно отслеживает все движение российских подразделений армии, их новые точки дислокации и полигоны, поэтому у военно-политического руководства будет время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на столицу, говорит он.

«Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно», – подчеркнул Павлюк.

Также вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой «сплошные завалы и минные поля», чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия, замечает генерал.

К тому же по вражеским войскам спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп.

«Мы не планируем пропустить их дальше границы», – добавляет Павлюк.

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