Таганрог на горизонте: украинская армия готовит огромный «котел» на юге 4 5.01.2023, 8:57

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Два сценария нового контрнаступления ВСУ.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной украинская армия готовит серьезное наступление, чтобы нанести врагу окончательное поражение и освободить захваченные территории. А военный эксперт, полковник Роман Свитан даже предположил, что ВСУ будут атаковать в направлении российского Таганрога, разрезав силы оккупантов и взяв в окружение огромную группировку войск врага.

«Апостроф» обратился за комментариями к военным экспертам, чтобы спрогнозировать возможные сценарии весеннего контрнаступления ВСУ.

Зачем Украине Таганрог?

То, что Новоазовск, который находится в 70 км от Таганрога, это украинский город и он должен быть освобожден – сомнений не вызывает. Однако ВСУ должны остановиться на границе и не заходить на территорию России. И вот это – вопрос принципиальный.

«Зачем нам Таганрог? На самом деле Украина не будет проводить никаких военных операций на территории российской федерации, даже если это будут приграничные районы. Не может быть и речи том, чтобы ВСУ физически присутствовали на территории России. Для власти Украины это принципиальная позиция. Нам нужно освобождать наши территории, а российские нам не нужны. Украина вышла на тот уровень, когда нам помогают «определенные силы», назовем их как угодно, которые каким-то образом могут оказать «влияние» и повлечь за собой инцидент и на аэродроме в Энгельсе, и на еще каких-то объектах. Но никакого физического присутствия наших подразделений на территории России», — говорит «Апострофу военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Но это совсем не означает, что не может произойти какой-либо «инцидент» на трассе Е-58 Таганрог-Мариуполь, или на мосту в районе Ломакино.

«Как, например, произошел «инцидент» на Крымском мосту, в результате чего автомобильная и железнодорожная секции фактически не работают. Но, если говорить об этом направлении, то это должно случиться уже после освобождения Бердянска или какой-либо другой южной локации с выходом к Азовскому морю», — убежден Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов соглашается с ним, добавляя, что ВСУ смогут осуществить этот сценарий с ударом в сторону Таганрога даже без выхода на город.

«Для этого необходимы только средства огневого поражения, которые достанут до «мостика» на трассе Таганрог-Мариуполь через Миусский лиман, или же достанут до самого Таганрога», — говорит Жданов.

Через Волноваху или Мариуполь?

Если посмотреть на карту, то пространство между Мариуполем и Донецком по условно прямой линии от Волновахи до Новоазовска представляется отличным направлением для удара с последующим разрезанием группировки врага. И, с точки зрения дилетанта, нет ничего проще, чем бросить определенные военные силы на прорыв, чтобы выйти к Новоазовску, отрезав северную и южную группировку войск противника.

Второе возможное направление – это удар вдоль побережья Азовского моря. Но оно сложнее, ведь на этом пути ВСУ должны освободить Мариуполь, который оккупанты постепенно превращают в военную базу.

«Если говорить о направлении через Волноваху, то на территориях между Мариуполем и Донецком в сторону Новоазовска нет больших группировок войск противника и мощных оборонительных укреплений врага. Россияне не готовились там к обороне. Сегодня они бросились возводить оборонительные укрепления вокруг Мариуполя», — говорит «Апострофу» Олег Жданов.

Но, по его словам, на приграничных территориях имеются резервы врага. В Новошахтинске есть большая военная база врага, на которой дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия. Это новейшая дивизия из россии, которая встала в строй только в 2019 году. Там же находится 11-я Кингисепская инженерная бригада, и там же – база хранения.

«Через Новошахтинск, кстати, когда-то перевозили танки Т-62, которые шли на экспорт. Поэтому там есть военные объекты, но нет линии обороны», – говорит Жданов.

Однако Александр Коваленко убежден, что прорыв на том направлении таит значительные опасности для ВСУ. И в первую очередь потому, что Новоазовск оккупирован с 2014 года.

«Там все напичкано минными полями и линиями обороны. То есть там очень сложно вести стремительные наступательные действия. И если говорим об таком «разрезании», с выходом ВСУ на Новоазовск, то в этом есть большие риски. Ведь в Мариуполе присутствуют значительные силы оккупантов, из Донецка их могут нагнать, и навстречу – из России также могут подойти значительные силы врага. Поэтому для ВСУ возникнет большой риск оказаться в окружении. И если ВСУ не окружат Мариуполь, если не будет полного нашего огневого контроля над трассой, ведущей из Бердянска в Мариуполь и дальше в Новоазовск – то положение Сил обороны (в случае гипотетического прорыва в Новоазовск) может стать очень сложным», — утверждает Коваленко.

Он подчеркивает, что важнее иметь полный огневой контроль над основной логистической артерией и логистическим узлом – Мелитополем.

«Фактически этот огневой контроль сегодня уже есть. Но было бы гораздо лучше, если бы он был мощнее. А это возможно только тогда, когда линия фронта будет перемещена дальше на юг. То есть для этого должны быть освобождены населенные пункты Токмак, Васильевка, а желательно еще и Михайловка. А когда ВСУ будут иметь полный огневой контроль над Мелитополем, то они получат и полный огневой контроль над трассой М-14 Мелитополь — Бердянск — Мариуполь. И тогда можно будет говорить о каких-то действиях ВСУ в направлении Новоазовска. Ведь через Мариуполь мы не сможем перепрыгнуть, и поэтому если уж говорить о Новоазовске, то по дороге к нему по крайней мере нужно взять в окружение Мариуполь», – убежден Коваленко.

Отметим, что в своих прогнозах и комментариях многие эксперты подчеркивают важность лишения врага логистических маршрутов снабжения оружием и боеприпасами. При этом не важно, о каком направлении или участке фронта идет речь.

Крым пойдет «параллельно»?

По мнению Олега Жданова, какое бы направление для возможного наступления, не было бы выбрано, ВСУ должны продолжать наносить удары по скоплениям сил врага и военным объектам в оккупированном Крыму. Хотя, как отмечает Олег Жданов, вряд ли оккупанты будут убегать в Крым,поскольку так называемый Крымский мост не работает полноценно. Основные грузы идут паромом через Керченский пролив. И очень медленно, потому что погодные условия этому не способствуют. Поэтому основные силы россиян будут отступать именно в Мелитополь-Новоазовск.

«Это борьба за взятие в окружение сил врага. Она продолжается с марта прошлого года. Но пока, к сожалению, ВСУ не удалось решить эту задачу. Как мы неоднократно видели, оккупанты успевают совершить «жесты доброй воли», убегая с позиций «, — говорит Жданов.

По мнению Алексанра Коваленко, мощно уничтожать военные объекты врага на временно оккупированном украинском полуострове ВСУ смогут только тогда, когда выйдут на админграницы Крыма.

«Оккупанты стянули на полуостров огромное количество военных ресурсов и там много объектов, которые могут обеспечивать войска РФ на юге силами и средствами, даже если Крымский мост не будет работать вообще. Поэтому первая задача – это полное уничтожение Крымского моста и прекращение поставок по нему. Вторая — это истощение военных возможностей оккупантов на полуострове путем постоянного огневого воздействия. Для этого военные объекты оккупантов должны быть полностью в радиусе поражения ствольной и реактивной артиллерии ВСУ. На данный момент ВСУ пока не имеют возможности постоянно осуществлять такое огневое воздействие», — пояснил «Апострофу» Александр Коваленко.

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