ГУР: Россия могла разместить ядерное оружие в Беларуси и в оккупированном Крыму 2 5.01.2023, 9:07

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иллюстрационное фото

Украинская разведка раскрыла детали его возможного применения.

Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и на территории Беларуси. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Freeдом».

По словам Юсова, РФ может рассматривать эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины. Применение же ядерного оружия будь то с территории захваченного Крыма, будь то с Беларуси станет последним шагом для действующего в РФ режима и самой России, заявил представитель ГУР.

«Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны России, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет», – заявил представитель разведки.

В ГУР Минобороны Украины, напомним, уже заявляли о том, что держат на контроле ядерную составляющую РФ. В ведомстве постоянно следят за перемещением российского ядерного оружия, там в курсе о местах его хранения.

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