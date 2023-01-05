Прогноз Буданова вызвал истерику у Гиркина и российских пропагандистов 1 5.01.2023, 9:14

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Кирилл Буданов

Россияне ждут, что их армию «разорвут в клочья».

Начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов, пообещав РФ «горячий март», вызвал острую реакцию российских пропагандистов.

Поклонники «спецоперации» ожидают разгрома российской армии. С заявлением по этому поводу выступил, среди прочих, ярый путинист и украинофоб Лев Вершинин в своем блоге в LiveJournal, передает Диалог.UA.

«Буданов, безусловно, прав», - заявил неожиданно Вершинин. Он ожидает со стороны ВСУ удар, который «порвет в клочья» российскую армию.

«Кто сомневается, пусть вспомнит, как хихикали над заявлениями того же Буданова о летне-осеннем наступлении ВСУ, которое таки случилось и кончилось известно чем. И сколько ни объясняй», - пожаловался поклонник «русского мира».

Он обвинил военно-политическое руководство в «импотенции», пожаловавшись, что война проиграна.

Вершинина в его мнении поддержал военный преступник, полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков) в Telegram.

Он уточнил, что заявления путиниста «весьма обоснованы».

Отметим, что Буданов в интервью западным СМИ пообещал России «горячий март».

Он прогнозирует большое контрнаступление ВСУ, в ходе которого РФ потерпит поражение в войне, а Украина вернется на границы 91-го года.

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