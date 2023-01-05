В Польше турист из Беларуси пролетел по склону горы 300 метров и остался жив

В Польше турист из Беларуси пролетел по склону горы 300 метров и остался жив3
- 5.01.2023, 9:22
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Необычный случай произошел в польских Татрах.
Двое приятелей отправились бродить по польским Татрам без специальной экипировки. Один из них поскользнулся и 300 метров пролетел по заснеженному скалистому склону. Белорус получил множество травм, в том числе и головы, но остался жив, сообщает спасательный отряд TOPR.
Инцидент с туристом из Беларуси произошел в польских Татрах ночью 4 января. В 3.50 спасателям поступило сообщение от друга упавшего белоруса. Он сообщил, что тот поскользнулся на сильном снегу и съехал по склону.
Прибывшие спасатели нашли белоруса. Мужчина пролетел 300 метров по заснеженному скалистому склону, получил множество травм, в том числе и головы, но остался жив.
На вертолете его доставили в больницу в Закопане.
Спасатели особо подчеркнули, что у приятелей не было ни единого элемента специальной экипировки, даже шлема.