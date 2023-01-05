«Кадыровцы» со смехом показали видео разгрома ангара с военной техникой РФ
- 5.01.2023, 9:39
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ВСУ нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов.
В Сеть попало видео результата высокоточного удара ВСУ по скоплению боевой техники ВС РФ. Украинские войска разгромили ангар, в котором россияне спрятали боевую технику.
Последствия высокоточного удара сняли на видео двое «кадыровцев». Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
Ролик был снят, по всей видимости, спустя несколько часов после удара: в здании еще оставались очаги пожара.
ВСУ использовали достаточно мощное оружие, так как от ангара мало что осталось. Российская техника, спрятанная в здании, была сожжена полностью.
Показательна реакция двух «кадыровцев», снимавших видео. Потеря боевых машин их не особо взволновала - они смеялись, записывая ролик.
Где был нанесен удар, не сообщается. Однако наличие на месте атаки силовиков Рамзана Кадырова указывает на то, что это произошло не близко к линии фронта. «Кадыровцев» на передовой практически нет, они предпочитают отсиживаться в тылу, занимаясь мародерством и террором мирного населения.