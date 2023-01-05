Ученые обнаружили интеллектуальные сверхспособности у обезьян-капуцинов 5.01.2023, 9:43

Они создали археологические памятники еще 50 тысяч лет назад.

Каменные инструменты, возраст которых оценивается примерно в 50 000 лет, нашли у Педра Фурада на северо-востоке Бразилии, и, согласно исследованию, их сделали обитавшие в то время обезьяны, сообщают The Jerusalem Post.

Орудия труда, найденные на этих участках, характеризуются «использованием непосредственно доступного сырья», говорится в исследовании.

Исследователи также заявляют, что они «уверены, что ранние археологические памятники из Бразилии могут быть не человеческими, а принадлежать обезьянам-капуцинам».

Капуцины обычно обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они считаются самыми умными обезьянами Нового Света и известны своей способностью решать задачи с помощью каменных орудий, обладающих характеристиками и морфологией некоторых каменных инструментов, изготовленных человеком.

Из-за этой схожести возникла необходимость различения двух источников происхождения инструментов, поскольку ранние следы древних людей могут быть следами деятельности обезьян.

Целью исследователей было проведение сравнений между плейстоценовыми археологическими достопримечательностями Бразилии (таких, как Педра Фурада) и современными каменными орудиями, изготовленными капуцинами.

Как отметили исследователи, обработка камня среди капуцинов в основном ограничивается использованием округлого кварцевого камня в качестве молотка для удара по другому камню или ореху, а в некоторых случаях камни используются для копания. Артефакты, обезьяны, включают камни-молотки, целые и фрагментированные отщепи и наковальни. Кроме того, обезьяны часто используют сломанные части молотковых камней как новые молотки.

Фото: REUTERS/RADU SIGHETI

Интересно, что обезьяны выбирают камни, подходящие для конкретных целей: в зависимости от имеющихся пород и вида ресурсов, которые нужно обрабатывать, они могут выбирать инструменты по размеру и весу.

Так, обезьяны оставляют следы, которые воспринимаются как остатки деятельности человека: отщепи, каменные обломки со следами обработки, сломанные и целые орудия.

Единственными отличиями от человеческих следов является отсутствие следов очагов и символического поведения.

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