ВСУ отбросили войска РФ за пределы Бахмута 1 5.01.2023, 9:52

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Город разрушен на 60%.

Российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода. Более 60% города разрушено в ходе боев. Сейчас захватчики отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в среду в результате обстрелов города погибли два мирных жителя.

«Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли», - сказал Кириленко.

«Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города», - отметил глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава.

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