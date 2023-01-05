ВСУ отбросили войска РФ за пределы Бахмута

ВСУ отбросили войска РФ за пределы Бахмута1
- 5.01.2023, 9:52
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Город разрушен на 60%.
Российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода. Более 60% города разрушено в ходе боев. Сейчас захватчики отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.
По его словам, в среду в результате обстрелов города погибли два мирных жителя.
«Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли», - сказал Кириленко.
«Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города», - отметил глава Донецкой ОВА.
Он добавил, что сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава.