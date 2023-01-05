В Беларуси заработала «табель о рангах»: лукашистов поделили на «классы» 5.01.2023, 9:57

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«Новшество» ввели с 1 января.

С 1 января вступили в силу основные положения указа № 195 «О государственных гражданских должностях»: согласно документу, теперь каждой гражданской должности соответствует определенный класс госслужащего. Лукашенко и Совмин уже присвоили классы некоторым функционерам.

Так, высший класс 1-го ранга получили:

премьер-министр Роман Головченко,

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко,

председатель КГК Василий Герасимов,

глава правления Нацбанка Павел Каллаур,

управляющий делами Лукашенко Юрий Назаров,

посол Беларуси в Армении Александр Конюк.

Высший класс 1-го ранга имеют:

председатель Конституционного суда Петр Миклашевич,

председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Высший класс 2-го ранга присвоен:

председателю ЦИК Игорю Карпенко,

председателю Белстата Инне Медведевой,

председателям всех облисполкомов и Мингорисполкома,

начальнику Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрию Тертелю,

первому вице-премьеру Николаю Снопкову,

вице-премьерам Леониду Зайцу, Петру Пархомчику, Игорю Петришенко, Анатолию Сиваку,

главам министерств, председателям госкомитетов по имуществу, военпрому, стандартизации, наук и технологиям, руководителю аппарата Совета министров,

послам в Молдове, России, Грузии.

Высший класс 3-го ранга присвоен:

председателю Высшей аттестационной комиссии Александру Гучку,

уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку,

зампредседателя Госкомитета по военпрому, начальникам некоторых департаментов МВД и МЧС,

послам в остальных странах и представителям Беларуси при международных организациях.

Напомним, указ № 195 «О государственных гражданских должностях» дополняет закон о госслужбе. Этим документом устанавливается Реестр государственных гражданских должностей, упорядочиваются названия всех должностей, соотношение чинов, классов, званий, дипломатических рангов, порядок перевода действующих классов в новые.

Теперь каждой гражданской должности соответствует определенный класс гражданского служащего. Это высший класс и еще девять классов. Высший класс делится на три ранга: например, первый ранг — у премьера, главы Нацбанка, управделами президента, второй — у главы ЦИК, председателей облисполкомов, третий ранг — у депутатов парламента, послов, зампредов облисполкомов. Далее от первого до девятого класса расписаны все должности в госорганах всех уровней. Самый низкий класс, девятый, присваивается рядовым специалистам в местных исполнительных и распорядительных органах первичного уровня (кроме местных администраций).

Также, в соответствии с документом, во многих госорганах будут унифицированы наименования должностей, например, специалисты І и ІІ категорий станут «ведущими специалистами» или просто «специалистами» (в зависимости от ведомства), в одних органах «консультанты» станут «советниками», в других — наоборот, и так далее.

Присваивать классы чиновникам уполномочены Совмин, председатели Конституционного и Верховного судов, глава администрации Лукашенко и другие.

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