Конвейер убитых «мобиков»: как Макеевка отозвалась в РФ 5.01.2023, 10:00

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Человеческого материала на новые волны мобилизации хватит надолго.

В последнее время россияне испытывают большие проблемы с комплектованием подразделений из-за огромных потерь в ходе боевых действиях. Поэтому, по данным украинской разведки, 5 января начнется новая волна «могилизации» в России. Повлияют ли на нее недавние «взрывные» события в Макеевке и Чулаковке, где в результате успешных ракетных ударов украинской артиллерии погибли сотни мобилизованных россиян, и какой будет новая волна «мясорубки», «Апострофу» рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Прежде всего, стоит сказать, что ни массовая гибель «чмобиков» в Макеевке, ни аналогичное, но менее известное событие в Чулаковке никак не повлияют на новую волну мобилизации в России, о которой говорили министр обороны Алексей Резников и начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Макеевка просто стала ярким примером того, что неоднократно случалось с российскими «чмобиками» и раньше, еще осенью. Просто не представляю, как это влияет на что-то, потому что в России просто нет гражданского общества, которое вышло бы на протесты и попыталось как-то сорвать мобилизацию – некому этого делать.

Если говорить о поведении мобилизованных и российском обществе, приведу яркий пример. На днях стало известно, что один из «чмобиков» повесился после изнасилования и жестокого избиения кадыровцами. Вместо того чтобы убить кого-то, взорвать и убежать, он просто покончил жизнь самоубийством, имея при этом оружие. Какой вывод можно из этого сделать? Это совершенно несвободные люди, рабы. Они будут пытаться как-то избежать мобилизации, «откосить», уехать, хотя все, кто имел деньги, уже убежал в Грузию, Армению, Казахстан и т.д. То есть сопротивления новому призыву не будет, и новых макеевок и чулаковок может быть и 5, и 10, при этом тысячи погибнут, но общественной реакции не будет. Не стоит сравнивать с нашей ситуацией, когда есть гражданское общество, и даже новогоднее приветствие президента вызывает шквал всевозможных открытых реакций и мнений.

Родственники российских «чмобиков», их родители иногда выходят на какие-то «протесты» не против войны или для того, чтобы их родные вернулись домой из Украины. Они жалуются и недовольны тем, что «недоучили ребят», плохо одели или экипировали, и то - это довольно редкие случаи проявлений таких реакций, направленных против командиров, а не против начавшей войну власти. То есть, как в озвученном случае - «гонят» на подполковника, разместившего «чмобиков» в ПТУ.

Что же касается новой волны мобилизации россиян – она, конечно, направлена не только на удержание нынешних рубежей, но и на контрнаступление. Есть несколько направлений, где они по всей видимости будут пытаться прорвать фронт, как только смогут бросить в бой более или менее сбитые подразделения. Генералам-«мясникам» нужно чем-то оперировать, там же идет речь только о базовой подготовке и самом простом оружии – это мы уже видим по боям под Бахмутом.

Упомянутая базовая подготовка «чмобиков» длится два месяца, но надо учитывать, что уже сейчас на полигонах находятся 180 тысяч мобилизованных, которые скоро пойдут на фронт, на полигоны пойдет новая порция мобилизованных, которые будут ждать, пока ушедшие «сточатся» - потеряют 25-30% боеспособного состава. Тогда им на замену пришлют новых, то есть это некий конвейер, и с военной точки зрения - обычная практика.

Человеческого материала на новые волны мобилизации в России хватит надолго, учитывая, что потенциал мобилизации оценивается примерно в 20 млн. человек. Конечно, не все их можно использовать на фронте – есть восток, север, Калининград и т.д., тыловые части, Кавказ, Средняя Азия – весь периметр границ. Но, конечно, это достаточно много.

Разумеется, мы не можем идти на эту игру, которую нам навязывают россияне – то есть соревноваться в количестве живой силы Киев с Москвой не может, ведь это не война маленькой советской армии против большой. Поэтому сейчас наши и западные генералы выискивают определенные элементы, которые позволят нам, грубо говоря, обменивать одну нашу потерю на 9-10 вражеских – именно поэтому мы просим больше дальнобойного оружия, ракет, тяжелой техники, того, что будет убивать врага более эффективно. Самая свежая информация о легких французских танках и бронемашинах для Украины свидетельствует, что мы успешно продвигаемся в этом направлении.

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